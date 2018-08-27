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Макрон рассказал о первых успехах совместного механизма по координации в Сирии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что совместный с Россией механизм по координации действий в Сирии работает.

"Механизм по координации, созданный в Санкт-Петербурге совместно с Россией, принес свои первые плоды", - сказал французский лидер в понедельник, выступая в Париже перед французскими послами.

Макрон отметил, в частности, прогресс по гуманитарному вопросу. По его словам, помощь успешно оказывается при посредничестве неправительственных гуманитарных организаций, действующих в Сирии.

Вместе с тем президент Франции заявил, что опасается гуманитарного кризиса в сирийской провинции Идлиб.

"Действия сирийского режима могут привести к новому гуманитарному кризису", - сказал Макрон. Гуманитарная ситуация в Идлибе беспокоит и ООН. Так, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в апреле выразил надежду, что ситуация в провинции не ухудшится и не станет похожей на наблюдавшуюся ранее во время боев в городе Алеппо и в Восточной Гуте.

В мае этого года Макрон встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров стороны, в частности, обсуждали сирийский вопрос. Тогда президенты согласовали совместный проект по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.

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Теги: Франция, Эмманюэль Макрон, Сирия

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