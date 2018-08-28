Стрелок из Джексонвилла дважды попадал в больницу из-за психических отклонений

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дэвид Кац, устроивший стрельбу в воскресенье в Джексонвилле во Флориде, страдал от психических расстройств, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Документы из архивов штата Мэриленд свидетельствуют о том, что, когда он был подростком, его дважды направляли в психиатрическую больницу. Ему выписывали лекарства, предотвращающие приступы психоза, а также антидепрессанты", - передает AP.

При этом в документах отмечается, что мнения родителей Каца о том, как именно его лечить, не совпадали. Родители 24-летнего Каца развелись в 2007 году.

"Отец заявлял, что его супруга, с которой на тот момент он уже не жил вместе, преувеличивала симптомы психических отклонений (Каца - ИФ), когда они решали, с кем именно будет жить их ребенок", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Кац столкнулся с "серьезными медицинскими проблемами и нуждался в помощи" после развода родителей. Согласно документам штата Мэриленд, его отец работал в американском космическом агентстве НАСА, а мать - в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Мотивы, толкнувшие подозреваемого на преступление, по-прежнему неизвестны.

26 августа Кац открыл огонь во время соревнований по киберспорту в центре города Джексонвилл в штате Флорида. В результате стрельбы погибли два человека, 11 пострадали. Сам стрелявший после содеянного покончил с собой.