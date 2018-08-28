Письмо из КНДР стало причиной отмены поездки Помпео в Пхеньян

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Причиной отмены визита госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР, запланированного на эту неделю, стало письмо зампреда ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на два неназванных источника в администрации США.

"Отмена визита (Помпео в Пхеньян - ИФ) произошла после того, как высокопоставленный северокорейский чиновник отправил послание Помпео, которое убедило как его, так и Дональда Трампа в вероятном провале запланированного визита", - говорится в сообщении газеты.

При этом издание отмечает, что точное содержание письма неизвестно, но оно якобы было написано во враждебном стиле, и это не понравилось президенту США.

"Точное содержание письма неизвестно, но оно, очевидно, было настолько враждебным, что за ним последовало решение Трампа и Помпео отменить визит, в рамках которого Помпео планировал представить недавно назначенного спецпредставителя госдепа США по КНДР Стивена Бигана", - пишет издание.

В Вашингтоне отказались уточнить, как именно было передано письмо от Ким Ён Чхоля. Послание, в частности, могло быть отправлено американским властям через дипломатический канал передачи информации в рамках миссии ООН, подчеркивает газета.

Президент США Трамп отменил визит госсекретаря США Помпео в Северную Корею в прошлую пятницу.

"Я попросил госсекретаря Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", - написал Трамп в твиттере.