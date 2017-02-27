Кудрин назвал слабое техническое развитие серьезной проблемой России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что доля инновационной продукции в структуре российской экономики по-прежнему ничтожно мала. "Одной из серьезных проблем является слабое техническое развитие, технический прогресс", - сказал Кудрин, выступая в понедельник на Сочинском инвестиционном форуме.

По его словам, "несмотря на объем затрат на этом направлении со стороны государства, доля инновационной продукции растет минимальными темпами". Кудрин напомнил, что согласно концепции долгосрочного развития, принятой в 2008 году, доля инновационной продукции в российской экономике должна была вырасти до 40%.

"А она в 2007 году была примерно 7%, сейчас - 9% вместо 40%. То есть мы не развиваемся в части технического прогресса", - посетовал глава совета ЦСР. Он отметил, что "цепочка (от производителя до потребителя) не работает должным образом".

"Единой индустрии инноваций с целью победы в конкурентной борьбе у нас не создано", - сказал Кудрин. По его словам, наряду с этим, в силу различных административных барьеров "сегодня (российские) предприятия боятся выходить на мировые рынки". "Для них это как другой мир, космос. Особенно это касается малых и средних предприятий", - сказал он.