Главные новости
В РоссииКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФЭкономикаСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летВ РоссииМВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
В России

Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ

По словам экс-министра финансов, они необходимы для реализации планов по развитию российской экономики

Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
Экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Для реализации планов по развитию российской экономики, в том числе стратегии, разрабатываемой Центром стратегических разработок (ЦСР), нужны политические реформы, заявил глава ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Часть таких реформ может пройти, там много таких зон, которые могут быть осуществлены и без (политических реформ - ИФ). Но, в общем, конечно, нужны и политические реформы", - сказал Кудрин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, возможна ли реализация планов по модернизации экономики без политических преобразований в России.

Вместе с тем экономист подчеркнул, что в разработках ЦСР нет политической составляющей.

"Мы не занимаемся политическими реформами в полном смысле этого слова, мы занимаемся, тем не менее, чувствительными сферами для политики", - сказал Кудрин.

Он добавил, что важным вопросом является, в частности, доверие граждан к институтам власти, в том числе к правоохранительным органам.

Теги: Алексей Кудрин, ЦСР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
Название банка пресс-служба ведомства не уточняетПодробнее
Готовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадокГотовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадок
Ранее сообщалось, что двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту "Прогресс", будет также замененПодробнее
Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в ГосдумеЗаконопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в Госдуме
Согласно документу, доля иностранных владельцев в уставном капитале онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%Подробнее
Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбищеЕлизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище
Глава "Справедливой помощи", которая оказывала поддержку умирающим больным и бездомным, а также пострадавшим в конфликтах на Украине и в Сирии, погибла при крушении Ту-154 под СочиПодробнее
На Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"На Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"
Следователи установили личности мужчины и женщины, которые на своем автомобиле перегородили дорогу медикамПодробнее
После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"
Для замены ступень отправят в Самару на завод-изготовительПодробнее
Минэкономразвития предложило скопировать рунетМинэкономразвития предложило скопировать рунет
Резервное копирование трафика поможет восстановить систему в случае атаки извнеПодробнее
Кремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии КиеваКремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии Киева
Киев обвинил телеканал в непризнании территориальной целостности УкраиныПодробнее
В 2016 году к уголовной ответственности привлекли более миллиона граждан РФВ 2016 году к уголовной ответственности привлекли более миллиона граждан РФ
На 1 января в колониях и СИЗО сидели 630 тысяч арестантовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФЭкономикаСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летВ РоссииМВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.Культура"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката
Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году
Трамп пообещал представить доклад о хакерских атаках в течение 90 дней
Организация зоозащитников PETA стала акционером Louis Vuitton
ФАС не нашла у Visa и MasterCard злоупотреблений доминирующим положением
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
Уголовное дело возбудили в Уфе после видео с ползущей на рентген пациенткой
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи