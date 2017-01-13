Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ

По словам экс-министра финансов, они необходимы для реализации планов по развитию российской экономики

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Для реализации планов по развитию российской экономики, в том числе стратегии, разрабатываемой Центром стратегических разработок (ЦСР), нужны политические реформы, заявил глава ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Часть таких реформ может пройти, там много таких зон, которые могут быть осуществлены и без (политических реформ - ИФ). Но, в общем, конечно, нужны и политические реформы", - сказал Кудрин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, возможна ли реализация планов по модернизации экономики без политических преобразований в России.

Вместе с тем экономист подчеркнул, что в разработках ЦСР нет политической составляющей.

"Мы не занимаемся политическими реформами в полном смысле этого слова, мы занимаемся, тем не менее, чувствительными сферами для политики", - сказал Кудрин.

Он добавил, что важным вопросом является, в частности, доверие граждан к институтам власти, в том числе к правоохранительным органам.