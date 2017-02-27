Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеКультураЦеремония вручения "Оскара": главноеВ миреДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Экономика Инвестфорум "Сочи 2017"

Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"

Сейчас сын экс-главы администрации президента занимает должность старшего вице-президента Сбербанка

Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента, представлен на должность главы "АЛРОСА", заявил журналистам курирующий компанию вице-премьер Юрий Трутнев. "Иванов Сергей Сергеевич", - ответил он на вопрос о будущем президенте алмазодобытчика.

Ранее в понедельник Трутнев ушел от ответа на вопрос об имени нового руководителя компании, но подтвердил, что кандидатура уже согласована. "[Андрей] Жарков (нынешний президент "АЛРОСА" - ИФ) уже написал заявление. На ближайшем заседании наблюдательного совета решение будет принято", - отметил он. "Кандидатура нового главы уже согласована", - сказал он, отказавшись комментировать детали.

Сергей Иванов до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет страховую компанию "СОГАЗ" , а еще раньше был зампредом правления Газпромбанка. Ему 36 лет.

Жарков, возглавляющий "АЛРОСА" с апреля 2015 года, разошелся с чиновниками во взглядах о путях развития компании. Источники "Интерфакса" в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет "АЛРОСА".

Теги: АЛРОСА, Сочи 2017
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Силуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апреле
Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублейПодробнее
Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 годаЧисло фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года
В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млнПодробнее
Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономикиКремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики
Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуациюПодробнее
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставкуГлаву "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил ОсеевскийПодробнее
Saudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в историиSaudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в истории
Организацией первичного публичного предложения акций займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan StanleyПодробнее
Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибылиСбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибыли
По словам главы банка Германа Грефа, совокупный объем дивидендов превысит 100 млрд рублейПодробнее
"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и ограничении оплаты наличными крупных покупокПодробнее
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеКультураЦеремония вручения "Оскара": главноеВ миреДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияСпортДиректор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матче 
УЕФА завел дело в отношении "Ростова" после матча ЛЕ со "Спартой"
Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"
Турция назвала условия завершения своей операции в Сирии
Бренд "Билайн" сохранится после ребрендинга материнского холдинга Vimpelcom
СКР возбудил еще три уголовных дела в связи обстрелами в Донбассе
Компания PwC объяснила ошибку с объявлением победителя на вручении "Оскара"
Колобков назвал неконструктивным решение ИААФ о допуске лишь трех атлетов из РФ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи