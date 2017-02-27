Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента, представлен на должность главы "АЛРОСА", заявил журналистам курирующий компанию вице-премьер Юрий Трутнев. "Иванов Сергей Сергеевич", - ответил он на вопрос о будущем президенте алмазодобытчика.

Ранее в понедельник Трутнев ушел от ответа на вопрос об имени нового руководителя компании, но подтвердил, что кандидатура уже согласована. "[Андрей] Жарков (нынешний президент "АЛРОСА" - ИФ) уже написал заявление. На ближайшем заседании наблюдательного совета решение будет принято", - отметил он. "Кандидатура нового главы уже согласована", - сказал он, отказавшись комментировать детали.

Сергей Иванов до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет страховую компанию "СОГАЗ" , а еще раньше был зампредом правления Газпромбанка. Ему 36 лет.

Жарков, возглавляющий "АЛРОСА" с апреля 2015 года, разошелся с чиновниками во взглядах о путях развития компании. Источники "Интерфакса" в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет "АЛРОСА".