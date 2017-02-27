Орешкин предрек сохранение плавающего курса рубля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля останется плавающим, других мер по снижению волатильности, помимо уже объявленных Минфином покупок валюты, не нужно, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Важно понимать, что Минфин тенденции не переломляет, это (покупка примерно $100 млн в день, которую Минфин начал 7 февраля - ИФ) работает в рамках долгосрочной системы снижения влияния нефтяных цен на волатильность всех внутренних показателей, в том числе валютного курса", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума в Сочи.

"Курс остается плавающим, поэтому он может меняться как в ту, так и в другую сторону. Понятно, что курс может отклоняться, в последнюю неделю он отклонился в сторону укрепления. Это можно рассматривать как возможность, например, импортерам хеджировать свои будущие закупки валюты, и так далее. Курс будет волатильным вокруг фундаментальных уровней", - заявил министр.

Отвечая на вопрос, нужны ли какие-то дополнительные меры помимо покупок Минфина, он сказал: "Та система, которая сейчас выстроена, вполне способна обеспечить предсказуемую, стабильную динамику курса".

Минфин с 7 февраля начал покупку валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы. С 7 февраля по 6 марта ежедневно министерство покупает валюту на сумму, эквивалентную 6,281 млрд рублей.