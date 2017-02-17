Глава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Тенденция к укреплению курса рубля, сложившаяся в последнее время на рынке, носит сезонный характер и не требует специальных действий со стороны властей, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Обсуждали ситуации в бюджетной сфере, ситуацию в банковской сфере, и, предвосхищая вопросы, скажу, что в том числе коснулось обсуждение ситуации на валютном рынке", - сказал Орешкин журналистам по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел в пятницу президент Владимир Путин.

"То, что мы видим в последний месяц - это определенное укрепление рубля, оценка здесь у всех одинаковая - мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами", - отметил он.

"Два фактора, которые играют ключевую роль - это притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история - это сезонность. Традиционно первый квартал - это сильный квартал с точки зрения платежного баланса, импорта в начале года всегда мало, эти факторы играют сейчас на укрепление рубля", - добавил министр.

По его словам, "изменений действий властей никаких не планируется, здесь все, как системно объявлено". "ЦБ придерживается политики плавающего валютного курса, министерство финансов, в свою очередь, продолжает осуществлять те покупки (валюты на рынке объемом около $100 млн в день - ИФ), которые были начаты 7 февраля", - заявил М.Орешкин.

"Сейчас министерство покупает порядка $100 млн каждый день. Это на самом деле означает, что из прироста цен на нефть выше $40 за баррель Минфин забирает две трети дополнительного давления. То есть де-факто российская экономика живет не по цене Urals $52, как мы видим на рынке, а по цене $44 за баррель. Если говорить о конкретных уровнях, у нас прогноз был при $40 - 67,5 рубля (среднегодовой курс рубля к доллару - ИФ), понятно, что при $44 значение должно быть чуть покрепче", - отметил министр.

"В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать", - заключил он.