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Экономика Инвестфорум "Сочи 2017"

Кудрин предупредил о быстром росте запроса на креативность

По его словам, в университетах нужно активизировать подготовку специалистов по профессиям, которые соединили бы креативность и умение использовать новые технологии

Кудрин предупредил о быстром росте запроса на креативность
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что через пять лет на первый план в мире выйдут профессии, сочетающие в себе креативный подход и умение использовать новые технические разработки.

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"В результате технического прогресса высвободится большое количество людей. Чем они будут заниматься? Креативная индустрия ответит на этот вопрос. Нужно заниматься менее рутинными, тяжелыми работами, а переходить к более творческим профессиям", - сказал Кудрин, выступая во вторник на панели Сочинского инвестиционного форума, посвященной новой экономике городов. Свою мысль он проиллюстрировал исследованиями, которые были представлены на недавнем Давосском форуме.

"На этом форуме был проведен прогноз навыков (skills), которые понадобятся человеку в 2020 году по сравнению с 2015 годом. Так вот, в позапрошлом году первые три места занимали умение комплексно решать проблемы, координация с другими людьми, а также человеческий менеджмент. Между тем в 2020 году, согласно прогнозу, на первом месте останется способность комплексно решать проблемы, однако на второе место выйдет критическое мышление, а третью строчку займет креативность", - отметил глава совета ЦСР.

"Мы видим, что мир меняется на глазах, буквально в течение пяти лет изменятся требования к основным навыкам в той или иной профессии", - подчеркнул Кудрин, добавив, что этот (креативный) сектор будет расти, прежде всего, в городах. Между тем, по его словам, в России пока нет стратегии в этой области. "В рамках Стратегии (развития РФ до 2024 года), которую готовит ЦСР, мы обратим на это самое серьезное внимание", - пообещал Кудрин.

Он заявил, в российских университетах необходимо существенно активизировать подготовку специалистов по профессиям, которые соединили бы в себе креативность и умение использовать новые технические возможности. "Это должны быть совместные междисциплинарные программы", - отметил Кудрин. Он напомнил слова основателя Apple Стива Джобса о том, что успех его компании на 30% обусловлен инженерной и математической мыслью, остальное - "гуманитарные навыки людей, которые могут посмотреть за грань узкой специализации, создать новый дизайн, предсказать потребности человека".

Теги: Алексей Кудрин, Сочи 2017
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