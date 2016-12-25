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Экономика

Польская община во Львове выступила за экономическую автономию от Киева

Поляки планируют добиваться более плотной интеграции с Варшавой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Представители польской общины Львовской области Украины приняли решение срочно просить экономической автономии у центральной украинской власти. Как пишет "Пресса Украины", город собирается интегрироваться в Польшу, наладив тесные экономические связи.

Председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко заявил, что отсталость региона в экономическом плане того уровня, на котором сейчас находятся соседние польские, составляет 50 лет.

«Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя », - сказал он, добавив, что для налаживания взаимодействия вмешательства и посредничество Кабмина Украины будет лишним.

Участники форума приняли резолюцию, которую собираются направить в Киев и в которой содержится требование предоставить Львовщине право самостоятельно принимать решения по экономической политике прежде всего для того, чтобы начать выстраивать автономные связи региона с Польшей.

Теги: Украина, Польша
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