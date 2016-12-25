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Экономика

Бывший первый замглавы правления ПриватБанка опроверг вывод средств из банка

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Экс-первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает, что средства из банка были выведены перед вводом в него временной администрации.

"В современном мире ничего невозможно никуда вывести, и об этом бы все знали и это бы все видели и так далее. Их, мифических миллиардов выведенных, не существует", - сказал О.Гороховский в эфире телеканала 1+1.

По его словам, Национальный банк Украины знает о том, что средства не выводились.

Ранее, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что перед вводом в ПриватБанк временной администрации, из него было выведено 2,6 млрд грн.

Теги: Украина, ПриватБанк, Олег Гороховский
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