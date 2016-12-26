В ЕврАзЭС заявили о подписании Киргизией таможенного кодекса союза

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России, Киргизии, Казахстана и Армении, участвовавшие в саммите ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге, подписали Таможенный кодекс Союза, далее документ будет передан на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который не прибыл на встречу.

"Киргизия подписала Таможенный кодекс", - сказал журналистам глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Между тем, ранее на самом заседании Саркисян заявил, что киргизская сторона отказалась подписывать документ.

"Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня. Три страны подписали Заявление о развитии торговой политики Евразийского Экономического союза, Киргизия не подписала; и второй документ - Таможенный кодекс - три страны подписали, киргизская сторона не подписала Таможенный кодекс", - заявлял Саркисян.

Одновременно он заявил, что со стороны Киргизии по-прежнему не подписано заявление о развитии торговой политики ЕврАзЭС.