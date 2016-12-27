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Экономика

Перевозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границу

По новому постановлению, перевозчики не смогут ни выехать из страны, ни вернуться в нее

Перевозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границу
Водители во время акции протеста против системы "Платон" в Приморском крае
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, которым изменяются акты, регламентирующие контроль за внесением платы в систему "Платон".

Постановление от 26 декабря 2016 г. N1483 размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в сообщении Минтранса РФ, документ наделяет таможенные органы полномочиями контроля за соблюдением законодательства РФ о внесении платы в системе "Платон".

"Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему "Платон", он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф", - отмечают в Минтрансе.

В министерстве указывают, что постановление правительства разработано "в соответствии с рекомендациями рабочей группы по мониторингу функционирования системы "Платон" с целью создания равных условий для российских и иностранных грузоперевозчиков и усиления контроля за внесением платы".

Постановление также формализует полномочия сотрудников Ространснадзора по контролю соблюдения законодательства по уплате средств в систему "Платон".

Теги: Платон, Дмитрий Медведев, Минтрансе
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