Медведев призвал проанализировать собираемость средств с помощью "Платона"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал проанализировать работу системы взимания платы с грузовиков "Платон" в том числе с точки зрения собираемости средств, их перечисления в региональные дорожные фонды.

"Нужно проанализировать, как система работает, в том числе с точки зрения собираемости средств, перечисления их в региональные дорожные фонды, эффективности расходования, ну и перспективы у этой системы", - сказал он, открывая совещание по вопросам развития дорожного хозяйства РФ.

В то же время премьер отметил, что система себя оправдывает: "Эта система является для нашей страны новой, как вы помните, она вызвала широкий резонанс в обществе. Для этой системы прошлый год был испытательным сроком. Было много сомнений, наверное, и шероховатостей было достаточно. Тем не менее, сама по себе система себя оправдывает: деньги, собранные в рамках "Платона", идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог", - сказал он.

В настоящее время обсуждается вопрос повышения тарифа в системе: Минтранс РФ предлагает повысить тариф системы "Платон" с февраля 2017 г. с нынешних 1,53 руб. за километр пути до 2,61 руб., с июня - до 3,06 руб., а также отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 г.

Проект документа прошел стадию общественного обсуждения, по итогам которого ряд экспертов раскритиковали как качество работы системы, так и своевременность повышения действующего тарифа.