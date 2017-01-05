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Ирак приступил к сокращению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министерство нефтяной промышленности Ирака приступило к сокращению добычи нефти в соответствии с договоренностями Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

ЭкономикаПример ОПЕК заразителен. ОбобщениеПример ОПЕК заразителен. ОбобщениеЧитать подробнее

Ирак сотрудничает с членами ОПЕК и независимыми производителями, чтобы достичь баланс между спросом и предложением нефти, говорится в заявлении министерства со ссылкой на главу ведомства Джаббара аль-Лаиби.

Министерство подтвердило приверженность соглашению ОПЕК.

Как сообщает агентство Bloomberg, в декабре, еще до вступления соглашения в силу, добыча нефти государствами ОПЕК упала на 310 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за перебоев с поставками из Нигерии.

Нигерия уменьшила производство нефти на 200 тыс. б/с - до 1,45 млн б/с в прошлом месяце в связи с трудностями в процессе восстановления нефтяной инфраструктуры после наблюдавшихся в течение всего года нападений боевиков. В Саудовской Аравии наблюдалось снижение на 50 тыс. б/с, в Венесуэле - на 40 тыс. б/с.

Ирак, занимающий второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии по объему производства нефти, пообещал сократить добычу на 210 тыс. б/с, или на 4,5% от нынешнего объема, до 4,351 млн б/с. В целом государства картеля намерены снизить производство нефти на 1,2 млн б/с начиная с января, чтобы поддержать цены.

Теги: Ирак, ОПЕК
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