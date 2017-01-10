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Россия начала сокращать добычу нефти по ускоренному графику

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские компании приступили к сокращению добычи нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК с превышением ранее принятого графика, сообщил "Интерфаксу" источник в Минэнерго, знакомый с процессом.

"Российские компании приступили к добровольному ограничению добычи нефти в рамках достигнутых в 2016 г. договоренностей со странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Снижение осуществляется по ускоренному графику и превышает первоначально озвученный консервативный прогноз в 50 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Представитель Минэнерго, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что министерство получило приглашение от комитета по мониторингу реализации соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК принять участие в первом заседании комитета 21-22 января в Вене. По его словам, список участников российской делегации будет озвучен позже.

По итогам прошедших 10 декабря 2016 года в Вене переговоров 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с января 2017 года на 558 тыс. баррелей в сутки ради стабилизации рынка. Министр энергетики Александр Новак тогда говорил, к концу первого квартала Россия сократит добычу примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. В апреле-мае планируется достичь цифры в 300 тыс. б/с.

Теги: ОПЕК, Россия
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