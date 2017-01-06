СМИ узнали о сокращении добычи нефти Саудовской Аравией в рамках договора ОПЕК

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Таким образом, страна уже выполнила договоренности о снижении добычи, достигнутые в рамках ОПЕК.

Как сообщалось, 30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.

Представители Саудовской Аравии ранее заявляли о том, что страна намерена быстро произвести сокращение добычи в необходимом объеме. Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в интервью WSJ, что проведет неформальные переговоры с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в рамках нефтяной конференции в Абу-Даби, которая пройдет 12-13 января.

По словам Баркиндо, переговоры, в которых также примут участие министры нефти Ирака, Алжира, Омана, Катара, Кувейта и ОАЭ, будут сфокусированы на механизме соблюдения условий соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, а также нефтедобывающими государствами, не входящими в организацию.