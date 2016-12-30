Итоги года: Нефтяные сделки - предсказуемые, загадочные, сенсационные

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Какой бы год ни выдался - тучный или скучный - в нефтяной отрасли России всегда есть место ярким сюжетам. Безоговорочный застрельщик ключевых событий уходящего года - разрастающаяся "Роснефть". Но и ее соратники по цеху умеют жечь не только попутный газ: например, "Русснефть" решилась на то, чего давно не было в отечественной нефтянке - IPO.

В уходящем году в нашей стране стало на одну нефтяную компанию меньше. "Башнефть" закрепила тренд последних лет - она попала в поле зрения "Роснефти" и была ею куплена. Рынок на очередное усиление "Роснефти" отреагировал равнодушно, хотя в начале приватизации "Башнефти" еще теплились надежды на частных инвесторов. Но всем известна цикличность в экономике, поэтому все вернется на круги своя, нужно только время.

"Башнефть", прощай!

Прелюдия к покупке башкирской компании сулила захватывающий спектакль: бурлили споры о разновидностях госкомпаний, потенциальные покупатели концентрировали деньги, возникали претенденты на покупку с высокими связями и австралийскими корнями. Властям удалось запустить интригу с перечнем претендентов. Но финал в итоге выдался смазанным и скучно-предсказуемым. В определенный момент всем стало ясно, что покупатель тот самый, единственный, и выше его платить за "Башнефть" уже никто не решится.

Режиссура в сделке по "Башнефти" была самого высшего уровня: руководители страны лично давали старт общероссийской приватизации, лично участвовали в приостановке и последующем перезапуске продажи нефтяной компании. Президент Владимир Путин давал редкие, но важнейшие реплики по ходу пьесы. Административный ресурс, пожалуй, превалировал над бизнес-логикой: впрочем, когда в большой приватизации было иначе?

Когда все закончилось, основные участники событий не стали даже особо делиться впечатлениями. Маленькая "Башнефть" быстро растворилась в синергетическом слиянии: ее добыча стала приятным комплиментом, а переработка - выгодным ресурсом для "Роснефти". Небольшой передел потоков фактически не сказался на профильных рынках. И только "ЛУКОЙЛу" , ключевому партнеру "Башнефти" по ряду проектов, приходится немного понервничать.

Остались открытыми еще несколько важных вопросов, касающихся "Башнефти". Например, насколько серьезно может сократиться коллектив компании в Москве и Уфе? Или - претензии какого уровня могут предъявить бывшему менеджменту "Башнефти", стремительно уволенному новым собственником? Или - продадут ли власти Башкирии "Роснефти" свою долю в "Башнефти"? Но в целом нефтяная отрасль уже смирилась с очередным поглощением. Прощай, "Башнефть"! Интересная была компания.

"Русснефть": публичнее, больше, ликвиднее

За продажей "Башнефти" последовало еще одно яркое событие в нефтянке. Впервые за последние десять лет после "Роснефти" крупная нефтяная компания провела IPO: семья Гуцериевых-Шишхановых - продала на "Московской бирже" 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

Мысли вывести компанию на биржу у основателя и владельца компании Михаила Гуцериева были еще много лет назад, но только в этом году - в не самый благоприятный в экономике период - "Русснефть" всерьез начала подготовку к этому событию.

За полгода "Русснефть" перевела на головную компанию более 40 лицензий на участки со своих "дочек", объединила несколько своих структур, перевела на баланс азербайджанские активы, провела три допэмиссии.

Но, несмотря на активную подготовку, в ходе размещения не все пошло по первоначальному плану Гуцериева - акции компании рынок оценил в два раза ниже его ожиданий, и в последний момент было принято решение увеличить размещаемый пакет акций, чтобы получить те самые 32,4 млрд рублей.

Гуцериев неоднократно говорил о том, что вырученные от размещения акций средства пойдут на покупку новых активов - вроде бы подразумевалось, что для "Русснефти". И спустя всего две недели после выхода компании на биржу группа "Сафмар", представляющая интересы членов семьи Гуцериевых-Шишхановых, покупает ритейлера "Эльдорадо", а еще через несколько дней объявляет о приобретении доли в "М.Видео" . Так на покупку каких активов планировалось направить средства от IPO?

До сих пор остается также вопросом, кто же эти так тщательно до сих пор скрываемые инвесторы, которые купили акции "Русснефти"? Участники рынка то и дело шептались, что ими могли бы стать структуры, близкие к семье Гуцериевых-Шишхановых, в том числе пенсионные фонды. Однако, как оказалось, пенсионные фонды по закону даже не имели право участвовать в покупке акций, доля "физиков" от общего числа инвесторов составила всего 10%, а многие известные управляющие компании попросту не заинтересовались активом.

Очевидно одно - Гуцериев питает большие надежды на свой бизнес в нефтянке, расставаясь - формально или нет - с частью своей доли в компании. Чего стоят только планы увеличить добычу нефти в течение трех лет в 1,4 раза. Кроме того, уже весной наступающего года "Русснефть" может стать гораздо больше, присоединив к себе активы "ФортеИнвеста" (добыча 500 тыс. тонн), главой которого является сын Гуцериева - Саид Гуцериев. А вот идею присоединить "Нефтису" с добычей 7 млн тонн нефти и извлекаемыми запасами нефти более 244 млн тонн, которая должна была пойти на IPO уже в составе "Русснефти", бизнесмен почему-то отложил в долгий ящик.

Возможно, через некоторое время, рынок увидит уже большую и наиболее ликвидную компанию, которая пойдет на международный листинг и расширит круг инвесторов, которых в России осталось уже не так много.

"Роснефть": все только начинается?

Казалось, что в продажу в 2016 году 19,5% из госпакета "Роснефти" на рынке практически никто не верил, особенно после забуксовавшей летом приватизации "Башнефти", несмотря на то, что бюджету срочно требовались деньги. Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был в центре процесса продаж обеих компаний, за месяц до дедлайна по реализации пакета "Роснефти" делал предстоящую сделку практически немыслимой. Но невозможное оказалось возможным. Сказалась в том числе и необычная структура сделки: продавцом выступал "Роснефтегаз", то есть, по сути, сама "Роснефть".

В 2006 году в ходе IPO акционерами "Роснефти" стали иностранные инвесторы, на долю крупнейшего из которых - BP приходится почти 20% акций. И вот, 10 лет спустя, этот фокус удалось повторить. С той разницей, что трюк был несоизмеримо сложнее: продавать пришлось в условиях санкций, консорциуму покупателей, у одного из которых практически нет денег.

Переговоры с 30 потенциальными инвесторами, проводившиеся в условиях строгой секретности (ни одному СМИ не удалось прознать детали сделки до ее совершения), завершились анонсированием продажи на встрече Владимира Путина с CEO "Роснефти" Игорем Сечиным 7 декабря. Оказалось, что покупателями акций "Роснефти" на паритетных началах станут швейцарский трейдер Glencore и суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA), которые инвестируют в рамках сделки только 2,8 млрд евро, а остальное, то есть около 7 млрд евро, дадут банки.

При ближайшем рассмотрении выяснились интересные детали. Так, перед продажей РФ отменила квалификационные требования к новым инвесторам "Роснефти", которые предусматривали сохранение пакета в течение трех лет, что сделало возможным привлечение "быстрых" денег и последующую перепродажу акций. Кроме того была снижена цена сделки. Если первоначально цена продажи была определена в 710,8 млрд рублей, то потом она была скорректирована до 692,39 млрд рублей. Хотя с учетом промежуточных дивидендов материнской компании "Роснефти" - "Роснефтегаза", которые были включены в периметр сделки, бюджет получит те же 710,8 млрд рублей. Это на 7,3 млрд рублей больше, чем заложено в бюджете-2016 от продажи пакета, обращали внимание как "Роснефть", так и Росимущество.

Буквально через пару дней после объявления о сделке появилась информация о том, что итальянский банк Intesa Sanpaolo, который должен участвовать в финансировании покупки, всего лишь "продолжает изучать" такую возможность, а Glencore и QIA могут продать часть своей доли. Одним из возможных интересантов называется арабский фонд Mubadala. Так что в новом году у "Роснефти" могут появиться новые акционеры, которые хотели стать совладельцами крупнейшей российской нефтяной компании, но не смогли договориться о покупке акций российской компании в установленные сроки.

В любом случае, деньги за "Роснефть", как сказал президент Владимир Путин на итоговой декабрьской пресс-конференции, уже поступили в бюджет. Поэтому какая разница - чьи они? Теперь это общественное достояние, как, безусловно, и сама "Роснефть".