Россельхознадзор запрещает ввоз лососей с одного из предприятий Чили

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 10 января 2017 года запрещает поставки лососей с одного из предприятий Чили - Salmones Blumar.

Как сообщает служба, это решение были принято "в связи с выявлением запрещенных и вредных веществ в продукции предприятия в период усиленного лабораторного контроля ". Обнаружены были листерии.

С 7 ноября 2016 года поставки продукции с этого предприятия находились под усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора.

Чилийское предприятие поставляет лососей в РФ с 2009 года. За этот период один раз - в 2010 году - его продукция запрещалась из-за обнаружения опасных веществ. В 2014 году поставки находились на усиленном контроле.