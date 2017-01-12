В ОНФ сочли необоснованным введение нормы об изъятии у должников единственного жилья

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Принятие инициативы Минюста о возможности взыскания единственного жилья в настоящий момент ничем не обосновано, считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. По его словам, предложение должно пройти общественное и экспертное обсуждение.

"Насколько масштабна эта проблема, насколько обоснованно принимать это решение сейчас? К сожалению, это никак и ничем не обосновано. Принимая подобные социально чувствительные решения нужно быть абсолютно уверенными в том, что от принятия такого закона не пострадают семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию", - сказал в четверг Климов, слова которого приводят в пресс-службе ОНФ.

По его словам, в настоящий момент неэффективно работает институт банкротства физических лиц, причем, воспользоваться им не могут наиболее нуждающиеся, основная целевая аудитория этого закона - "люди у которых ничего нет, кроме единственного жилья".

"Может быть нам всё-таки сперва доработать этот институт, принять законопроект об упрощенной процедуре банкротства, обеспечить ее доступность и нормальное правоприменение", - подчеркнул член ЦШ ОНФ.

По мнению Климова, три момента ставят под сомнение возможность принятия предложенного законопроекта и последующее эффективное правоприменение: проблемы с кадастровой оценкой и вопросы расчета стоимости жилья, порядок реализации в условиях отсутствия жилищного фонда для переселенцев, а также проблема сельских домов, заведомо имеющих большую площадь, чем это предусмотрено социальными нормами.

"И мы считаем, что обсуждение вот этих норм, обсуждение законопроекта должно идти, в том числе с участием депутатов и на площадке Госдумы. Поэтому мы приглашаем всех депутатов включиться в обсуждение этой социально-чувствительной инициативы", - добавил Климов.