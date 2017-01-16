Фунт резко подешевел в преддверии оглашения плана по Brexit

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Курс британского фунта к доллару падал утром в понедельник на 1,6%, достигнув самых низких с октября $1,2, ожидая выступления во вторник британского премьера Терезы Мэй о позиции Лондона на переговорах о выходе из ЕС.

При этом аналитик ETX Capital заявил в интервью The Guardian, что британский фунт может упасть до $1,1.

Великобритания, как считают участники рынка, намерена восстановить полный контроль над вопросами иммиграции, что будет означать выход страны из единого европейского рынка и так называемый "hard Brexit".

"В рамках переговоров по Brexit мы будем работать, чтобы заключить как можно более благоприятное соглашение в плане торговых отношений Великобритании с Евросоюзом", - заявила Мэй. По ее словам, Великобритания не заинтересована в сохранении "остатков членства в ЕС".

Премьер подтвердила, что Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта текущего года.

ЕС не позволит Великобритании сохранить доступ к единому европейскому рынку на прежних условиях после Brexit с учетом жесткой позиции Т.Мэй по вопросам контроля иммиграции и свободы от юрисдикции Европейского суда. Единый европейский рынок предусматривает использование государствами общих правил торговли товарами и услугами, а также способствует свободному движению денежных и трудовых ресурсов между странами.