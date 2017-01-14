СМИ узнали об интересе Трампа к планам членов ЕС покинуть союз

По словам американского посла в ЕС, команда избранного президента США уже спрашивает, кто следующим выйдет из Евросоюза

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа связывалась с лидерами стран Евросоюза, чтобы узнать, кто следующим покинет эту организацию, сообщает The Financial Times со ссылкой на покидающего свой пост американского посла в ЕС Энтони Гарднера.

"Я был поражен, когда узнал о нескольких звонках администрации избранного президента США и странами ЕС. И больше всего новое руководство интересовало, какая страна следующей покинет Евросоюз. У будущей администрации есть ощущение, что 2017 год станет годом распада ЕС", - сказал Гарднер.

По его словам, команда Трампа находится под влиянием главного идеолога Brexit Найджела Фараджа, который убежден, что за Великобританией последуют и другие страны.

Сам же Гарднер убежден, что США поступят глупо, если забудут о стратегии внешней политики, которую Вашингтон проводил последние 50 лет, и станут "главным фанатом Brexit в ЕС". Он заявил, что кто-то должен объяснить новой администрации, что Евросоюз не разваливается.

В свою очередь Фарадж, отмечает FT, назвал слова Гарднера последней отчаянной попыткой защитить европейскую политику Обамы.

"Очевидно, что команда Дональда Трампа реалистично смотрит на вещи и уже спрашивает, какая страна следующей покинет Евросоюз. Я написал такое вежливое письмо Гарднеру, и он так мне отвечает?" - удивился Фарадж.