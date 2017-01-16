Amazon изъял из продажи шлепанцы с Махатмой Ганди

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc после протестов со стороны индийской общественности изъял из продажи шлепанцы с изображением Махатмы Ганди.

Махатму Ганди, одного из идеологов и руководителей национально-освободительного движения в Индии, называют "отцом нации" и духовным учителем.

Посольству Индии в Вашингтоне поручили призвать руководство компании уважать чувства индийцев, сообщает BBC News.

The (Bad) Politics of Fashion: India Puts Stop to Ghandi-Themed Flip-Flops Sold on Amazon: https://t.co/ynfZkbnpGS pic.twitter.com/5mdAryk7B7 — Footwear Plus (@FootwearPlusMag) 15 января 2017 г.

На прошлой неделе министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж раскритиковала Amazon за продажу в Канаде половиков с индийским флагом. Коврики, которые продавались на электронной площадке третьей стороной, исчезли из интернет-магазина в среду.

Интернет-магазин торгует половиками с изображениями флагов разных стран, при этом в Индии осквернение государственного флага наказывается штрафом и тюремным заключением. В июне прошлого года Amazon столкнулась с аналогичной проблемой из-за продажи половиков с изображением индуистских богов.