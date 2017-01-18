"Транснефть" заявила отвод судье в споре с "Роснефтью"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Адвокаты "Транснефти" подали заявление об отводе судьи в судебном разбирательстве трубопроводной компании с "Роснефтью" по договору на транспортировку нефти в 2017 году, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В конце декабря суд удовлетворил ходатайство "Роснефти" и наложил на "Транснефть" обеспечительные меры, запретив с 1 января 2017 года прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемую НК. Обеспечительные меры приняты в рамках спора между компаниями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год.

В ноябре прошлого года "Транснефть" направила "Роснефти" договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год. По мнению "Роснефти", оферта "Транснефти" содержит условия, "которые противоречат действующим нормативным правовым актам и нарушают интересы заявителя". "Транснефть" ответила, что считает нецелесообразной разработку методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти.

Помимо этого 11 января "Роснефть" направила в Арбитражный суд Москвы второе заявление об обеспечении имущественных интересов. Ответчиком по этому делу выступает "Транснефть".