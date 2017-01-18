Суд отказал "Транснефти" в отводе судьи в споре с "Роснефтью"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал "Транснефти" в удовлетворении заявления об отводе судьи в разбирательстве с "Роснефтью" о договоре на транспортировку нефти в 2017 году, передал корреспондент "Интерфакса" из суда. Ранее в среду адвокаты "Транснефти" подали заявление об отводе судьи.

В конце декабря суд удовлетворил ходатайство "Роснефти" и наложил на "Транснефть" обеспечительные меры, запретив с 1 января 2017 года прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемую НК. Обеспечительные меры приняты в рамках спора между компаниями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год.

В ноябре прошлого года "Транснефть" направила "Роснефти" договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год. По мнению "Роснефти", оферта "Транснефти" содержит условия, "которые противоречат действующим нормативным правовым актам и нарушают интересы заявителя". "Транснефть" ответила, что считает нецелесообразной разработку методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти.

Помимо этого 11 января "Роснефть" направила в Арбитражный суд Москвы второе заявление об обеспечении имущественных интересов. Ответчиком по этому делу выступает "Транснефть".