Минфин не поддержал предложение Минздрава об увеличении акцизов на сигареты

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов не поддержало проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы, который ранее подготовили в Минздраве, сообщают "Известия". Один из ключевых пунктов концепции - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Кроме того, Минздрав предлагал продлить рабочий день для сотрудников, тратящих рабочее время на курение, непрерывно повышать ставки акцизов на табачные изделия, ввести 10-процентный налог на розничную продажу обычных и электронных и сигарет с направлением средств в региональные бюджеты.

По данным газеты, Минфин не поддержал проект концепции из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

"Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств - членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится", - считают в Минфине. В Минздраве от комментариев воздержались.

Глава Минтруда Максим Топилин, комментируя инициативу Минздрава, ранее заявил, что министерству следует сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования, а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня курильщиков.