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Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики

Проект предусматривает запрет продажи табака родившимся после 2015 года и запрет на курение в присутствии тех, кто против этого возражает

Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Проект концепции государственной политики противодействия курению будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

"Данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти", - сказал он.

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Салагай подтвердил, что проект предусматривает запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 года, полный запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах.

"Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения", - отметил представитель министерства.

Кроме того, концепция предполагает приравнять электронные сигареты к обычным в плане регулирования, увеличить площадь предупреждения о вреде курения на сигаретных пачках и усилить ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Меры работают

По словам Салагая, курение является ведущей причиной смерти (10% смертности взрослого населения или 5,4 млн смертей в год) и инвалидности в мире. "В РФ ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тыс. граждан", - добавил он.

Салагай отметил, что за время антитабачной кампании распространенность курения среди взрослого населения в России снизилась примерно на четверть, а распространенность курения у детей 13-15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4 % в 2004 году до 9,3% в 2015 году.

По словам представителя Минздрава, проект концепции в настоящее время направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Теги: Минздрав, Олег Салагай
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