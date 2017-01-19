Доллар и евро выросли к рублю на словах Шувалова о возможной покупке валюты

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро, снижавшиеся в начале дня на фоне роста нефти, стали расти к рублю на торгах "Московской биржи" после слов первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможных покупках валюты Банком России при текущих ценах на нефть.

Курс доллара США к 11:35 по московскому времени составил 59,62 руб., что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,50 руб., прибавив 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,4 копейки, до 61,366 рубля. При этом, по данным на 11:20, курс доллара колебался в диапазоне 59,30-59,35 руб., а евро находился у отметки 63,2 руб..

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятом решении нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", - сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.

При этом, как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", падение рубля происходит, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть, прибавляющих к 11:35 МСК порядка 1,4% по сорту Brent (до $54,67 за баррель).