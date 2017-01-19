Греф усомнился в снятии санкций с России в 2017 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф не разделяет оптимистических ожиданий относительно снятия или смягчения санкций против РФ уже в текущем году. "Надежда есть, у всех у нас есть надежда, но я думаю, что это займет время", - сказал он журналистам в Давосе.

"Хотелось бы 2017 год, но боюсь, что это может занять время", - добавил он.

Греф также высказал мнение, что при объективной оценке суверенный рейтинг РФ должен быть повышен в этом году, но предсказывать влияние политических факторов на этот процесс сложно.

"Если исходить из макроэкономических предпосылок, я думаю, логично, чтобы это произошло (повышение рейтинга - ИФ). Потому что сегодня очень сложно найти обоснование нашему мусорному рейтингу, очень сложно. К сожалению, мы видим иногда, что тут начинается некое влияние политики, и этот фактор трудно оценить. Но если будут проведены исключительно профессиональные оценки, думаю, в этом году мы должны получить повышение суверенного рейтинга", - сказал он.