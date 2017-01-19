Банкиры опровергли сообщение СМИ о недовольстве переводом бюджетных выплат на карты "Мир"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Крупные российские банки опровергли информацию о подготовке письма на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу зарплаты бюджетников, пенсий и оплаты больничных листов на карты "Мир".

Как сообщил "Интерфаксу" представитель банка "Открытие", требование ЦБ о переводе бюджетных выплат на карты "Мир" технически выполнимо, и о письмах главе Центробанку речи не идет. Той же позиции придерживаются в Альфа-банке и Промсвязьбанке.

О подготовке письма Набиуллиной сообщила ранее сегодня газета "Коммерсант". Издание утверждало, что банкиры считают, что требование о переводе бюджетных выплат на карты "Мир" противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру.

ЦБ ранее сообщал, что банки должны снабдить бюджетников картами "Мир", на которые будет начисляться их зарплата, к 1 января 2018 года: предполагается, что все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с помощью отечественных карт.