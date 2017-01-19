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Суд признал банкротом московский АйМаниБанк

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил заявление Банка России о банкротстве московского АйМаниБанка. Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакса" из суда, суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на 1 год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.

Выступая на заседании, представитель ЦБ РФ заявил, что по состоянию на дату отзыва лицензии (5 октября 2016 года), по данным отчета банка, активы кредитной организации составили 13,3 млрд рублей, а обязательства - 22,3 млрд рублей. При этом, по данным анализа временной администрации, активы банка составляют 8,2 млрд рублей, обязательства - 22,3 млрд рублей. Таким образом, подчеркнула представитель Банка России, обязательства превысили активы более чем на 14 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у АйМаниБанка лицензию на осуществление банковских операций с 5 октября 2016 года. "В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества АйМаниБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала)", - говорилось в сообщении регулятора. Отмечалось, что руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В кредитной организации была назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. АйМаниБанк является участником системы страхования вкладов.

АйМаниБанк частично имеет общих акционеров с потерявшим 23 сентября 2016 года лицензию Финпромбанком. Так, Дмитрию Семенову через "Эйр Инвест" принадлежит 9% АйМаниБанка и 18,2% Финпромбанка, Петру Кондрашову через "Глобал Инвест" - 9,5% АйМаниБанка и 18,2% Финпромбанка, Андрею Белкину через "Аспект-Менеджмент" - 9,5% и 19,99%, Анатолию Гончарову через "СибТранс" - 9,95% и 18,47% соответственно.

Также со ссылкой на источник сообщалось о том, что группа "Альянс" Мусы Бажаева выражала готовность стать санатором Финпромбанка, но регулятор поставил условие о санации всей банковской группы, включая АйМаниБанк. Структурам Бажаева принадлежало 8,4058% Финпромбанка.

АйМаниБанк по итогам второго квартала 2016 года занял 144-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Активы банка, согласно рэнкингу "Интерфакс-100", в первом полугодии 2016 года сократились на 8,6% - до 24,001 млрд рублей. Средства физлиц на 30 июня 2016 года составили 21,774 млрд рублей, сократившись на 1,2% за первые шесть месяцев. Собственный капитал кредитной организации в I полугодии 2016 года снизился на 39,1% и составил 1,289 млрд рублей.

Теги: АйМаниБанк
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