Представитель ЮКОСа усмотрел в решении КС презрение к международному праву

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Решение Конституционного суда РФ по "делу ЮКОСа" нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и демонстрирует неуважение России к верховенству закона, заявил Джонатан Хилл, директор по связям с общественностью Group Menatep Limited (GML), представляющей интересы ЮКОСа.

"В очередной раз РФ демонстрирует абсолютное презрение к верховенству закона. Сегодня она нарушила Европейскую конвенцию по правам человека и гарантии каждого человека на свободу и правосудие", - сказал Хилл в четверг "Интерфаксу".

Ранее сегодня Конституционный суд пришел к выводу, что постановление Страсбургского суда о выплате экс-акционерам НК "ЮКОС" компенсации в размере 1,8 млрд евро не подлежит исполнению.

31 июля 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить им 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. Позже ЕСПЧ объявил об отклонении ходатайства российских властей о пересмотре принятых в июле постановлений.