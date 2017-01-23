Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"

На прошлой неделе суд рассмотрел обращение министерства и пришел к выводу, что решение ЕСПЧ о компенсации экс-акционерам неисполнимо, так как противоречит Конституции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ опубликовал особое мнение судьи Владимира Ярославцева по поводу постановления КС РФ о невозможности исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "делу ЮКОСа" о о выплате бывшим акционерам компании более 1,8 млрд евро.

"Полагаю, что Минюсту РФ не следует искать легких путей разрешения вопроса (о выплате ЮКОСу - ИФ) посредством обращения в Конституционный суд РФ, а необходимо продолжить диалог с межгосударственным органом - комитетом министров Совета Европы, используя механизм обращения в этот орган, предусмотренный статьей 46 Конвенции (о правах человека - ИФ)", - говорится в тексте со ссылкой на особое мнение Ярославцева.

Он считает, что министерство юстиции "нашло "упрощенный" выход из создавшегося положения путем обращения в Конституционный суд". "Такое обращение не может быть допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто не может быть судьей в собственном деле), поскольку вывод ЕСПЧ о нарушении Конвенции во многом был обусловлен установлением нарушения принципа законности постановлением Конституционного суда от 14 июля 2005 года", - подчеркнул Ярославцев. Тогда КС РФ признал положения статьи 113 Налогового кодекса РФ не противоречащими Конституции.

"Полагаю, что запрос министерства юстиции РФ не является допустимым, и производство по делу подлежит прекращению", - заявил Ярославцев.

Конституционный суд РФ 19 января признал неисполнимым ​в соответствии с Конституцией РФ решение Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года о выплатах более 1,8 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа, это решение считается вступившим в силу и не может быть обжаловано. КС подчеркнул, что постановления ЕСПЧ не отменяют приоритет Конституции РФ в вопросах соблюдения прав человека.

КС констатировал, что "ЮКОС" прекратил существование как злостный неплательщик налогов и нарушитель законов РФ. Акционеры ЮКОСа, даже если не участвовали в выстраивании схем, получали дивиденды, заявили в суде. Кроме того, КС допустил в качестве жеста доброй воли властей частичную компенсацию имущественных потерь бывших акционеров ЮКОСа за счет выявления активов этой нефтяной компании.