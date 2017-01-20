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Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев

Киев в декабре 2015 года допустил дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния

Суд в Лондоне примет решение по иску РФ о долге Украины в $3 млрд в течение 1-3 месяцев
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона в четверг завершил первые слушания по иску России к Украине о долге по евробондам на $3 млрд, посвященные ходатайству российской стороны об ускоренном рассмотрении иска, и вынесет вердикт в течение одного-трех месяцев.

"Вчера в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта Суду может потребоваться от одного до трех месяцев", - говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине", - говорится в сообщении министерства финансов.

Теги: Украина, Россия, Лондон
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