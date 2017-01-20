Владимир Евтушенков: Мы не собираемся отращивать "вторую ногу" в пару МТС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - АФК "Система", потерявшая два года назад один из крупнейших своих активов "Башнефть", с тех пор решила заниматься только стратегией, а не операционным управлением. Искать замену "Башнефти" по величине вклада в бизнес АФК пока не собирается, но и навсегда от нефтянки не зарекается

В интервью "Интерфаксу" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков рассказал о превращении АФК из операционного холдинга в инвесткомпанию и о поиске партнера в будущее СП с "Ростехом".

- Когда и где АФК наконец отрастит "вторую ногу" в пару к вашему крупнейшему активу МТС вместо выбывшей "Башнефти"? Ожидается ли в портфеле актив, сопоставимый с МТС по вкладу в показатели?

- Это абсолютно неправильный подход. Мы не собираемся ни вторую, ни третью ногу отращивать. Теперь мы совершенно по-другому мыслим наше будущее. Мы видим себя инвесткомпанией, у которой в портфеле набор различных активов, и неважно, сколько они стоят – миллиард, полтора или десять, как МТС. Главное, чтобы они приносили прибыль и не отвлекали на операционное управление менеджмент "Системы", который должен заниматься исключительно вопросами стратегии.

Поэтому сегодня у нас не стоит задача поиска второй или третьей "ноги". У нас стоит задача искать хорошие проекты, структурировать их, добавлять им стоимость, обеспечивать их прибыльность и идти дальше. Если нужно – продавать, если нужно – делать IPO, если нужно – приглашать партнеров. Когда мы были холдинговой компанией, занимающейся операционным управлением, мы действительно мыслили так, как вы обозначили в вашем вопросе. Но сейчас мы совершенно иначе работаем, поэтому у нас даже терминологии такой нет.

- Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в конце прошлого года рассказал о планах по объединению активов госкорпорации в сфере микроэлектроники с компаниями "Системы". Верно ли, что от "Системы" в СП попадут РТИ и "Микрон"? Принципиален ли для "Системы" контроль в СП?

- Идет такая работа, мы в самом начале пути. Да, мы планируем внести в СП РТИ и "Микрон". Естественно, задача обеих сторон – сделать эффективную компанию. И здесь принципиально не то, у кого будет контроль, а получается ли такая компания или нет. У кого будет контроль – не существенный фактор.

Вероятнее всего, контроля не будет ни у одной из сторон – потому что, наверное, появится и третий инвестор. Не будет контроля в классическом для России понимании этого термина, то есть 50% + 1 акции. Важен другой вопрос – кто возьмет на себя ответственность за управление таким активом, ответственность за то, чтобы сделать его прибыльным и эффективным. Да, мы хотели бы, чтобы эта роль досталась нам. Но еще раз говорю – мы в начале пути, и вопрос, у кого контроль, не главный.

- Третий инвестор войдет в компанию активами или деньгами?

- Он может войти деньгами, может войти активами, рассматриваются разные варианты, окончательного решения пока нет.

- Это будет еще один государственный инвестор или частный?

- Наверное, частный.

- Почему вообще эта идея возникла? В чем цель, в масштабировании бизнеса?

- В свое время при построении компаний много технологических цепочек было разорвано. Часть технологий у нас, часть – у "Ростеха". Объединение активов позволяет сделать единую сквозную технологию от разработки до реализации продукции, а это означает – снижение себестоимости, снижение затрат, повышение эффективности. Когда разрывали цепочки, об этом не задумывались, а когда начали глубже разбираться в этом вопросе, стали понимать, что возник параллелизм технологии, ненужная конкуренция.

- Сейчас обострилась конкуренция на рынке мобильной связи. Как вы смотрите на перспективы бизнеса мобильных операторов? Что им придумать, чтобы остановить падение, есть ли волшебная таблетка? Многие смотрят скептически, а вы как?

- Мы ничем не отличаемся от других в этом вопросе. Очевидных, ярких решений - по Архимеду, "дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир", - пока не найдено. Но все в поиске.

- Совет директоров МТС в сентябре провел заседание, где рассматривалась стратегия оператора на 2017-2019 годы. В чем основные особенности новой стратегии?

- Я не хотел бы раскрывать детали. Насколько мне известно, оператор планирует представить стратегию в первом полугодии 2017 года.

- Планируется ли продлить истекающий контракт с президентом МТС Андреем Дубовсковым?

- Это не я решаю, это решает совет директоров.

- "Система" и МТС владеют миноритарными долями в крупном онлайн-ритейле Ozon.ru. В прошлом году широко обсуждалось создание "русской Alibaba". Как вы считаете, пришли ли российские инвесторы и чиновники к пониманию, что это невозможно повторить на нашем рынке?

- Вряд ли кто-то будет создавать новую компанию только для того, чтобы получить титул "русской Alibaba". Все равно при правильной, мудрой политике, из всех компаний, работающих в этой области, кто-то выбьется в лидеры. Если никто из российских компаний этого не сделает, значит, придет иностранная и станет лидером.

- Обсуждается ли докапитализация Ozon.ru?

- Надо спрашивать контролирующих акционеров. У нас миноритарный пакет, и если такой вопрос возникнет, и совет директоров предложит провести докапитализацию, мы будем этот вопрос рассматривать.

- А пакет свой можете увеличить?

- Можем, конечно, но для этого кто-то должен его продавать, а пока никто не продает. Интерес или его отсутствие определяются стоимостью. Если нам захотят подарить – сразу скажу, что интересно. Если захотят продать задорого – скажу, что не интересно. Вот и все.

- У агробизнеса "Системы" сейчас чуть более 300 тыс. га земли. Цель на 2018 год – 500 тыс. га. Какой план по наращиванию земельного банка в 2017 году?

- Есть планы наращивания земельного банка. Другой вопрос, что земли не резиновые, многие имеют своего собственника. Сегодня рост земельных банков замедлился у всех, потому что все тяжелее найти какие-то лакомые куски. Но намерения такие, безусловно, мы имеем.

- Нет ли у вас планов выходить в другие сегменты животноводства, в дополнение к молочному?

- Про другое не думаем. Мы пока инвестируем в то, что у нас уже есть.

- Кто следующий в очереди на IPO после "Детского мира"? Segezha Group?

- Нет, я думаю, что агрохолдинг. Но решать не мне: менеджмент анализирует все наши дочерние компании, какие из них можно при определенных усилиях повести на биржу в этом или следующем году. И когда менеджмент выйдет на совет директоров с определенным предложением, тогда это примет характер действий, а сегодня мы находимся на стадии обсуждений.

- Но уже есть понимание, какая из компаний "Системы" к этому готова, приобрела достаточный для выхода на биржу масштаб?

- Масштаба мало. Нужен масштаб, соблюдение всех процедур, зрелость корпоративного управления, готовность команды. Это большая, тяжелая работа, которая по щелчку пальцев не делается. Когда завершится IPO "Детского мира", определимся, кто будет следующим.

- Может, "Интурист"?

- Нет, там еще "начать и закончить". Мы в этом направлении только все осмысливаем.

- В прошлом году у вас была большая сделка по покупке отелей Региональной гостиничной сети. Смотрите еще на что-то, сколько готовы потратить?

- Да, мы смотрим на возможности непрерывно.

- Есть отрасли, где "Системы" сейчас нет, но они вам интересны?

- Нам все интересно.

- Кажется, есть одна, которая не интересна, – нефтянка.

- Нет, почему, и она интересна. Просто нет ничего на рынке. Мы готовы рассматривать любые варианты, которые нам по силам, по средствам, где мы чувствуем, что готовы принести новые компетенции, создать компетенции, и что будет иметь бизнес-смысл.