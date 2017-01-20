Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке

По его словам, предприятие могло бы работать и дальше

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Решение об остановке кондитерской фабрики "Рошен" в Липецке принимали сами акционеры, предприятие могло бы работать дальше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее в пятницу стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года. "Такое решение принято по экономическим и политическим причинам", - говорилось в сообщении компании.

Корпорация Roshen, один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинскийплемзавод (оба - Винницкая область), а также липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.