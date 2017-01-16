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ОПЕК не потребуется сокращение добычи помимо уже согласованных объемов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствие с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы не думаем, что это будет необходимо, учитывая тот уровень выполнения договоренностей о сокращении добычи государствами, который мы видим, а также ожиданий роста спроса, - сказал министр, выступая в Абу-Даби. - Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года". "Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию", - отметил аль-Фалих.

Летом этого года спрос на нефть увеличится, и государства ОПЕК хотят быть уверенными в том, что рынок будет обеспечен сырьем в достаточной мере, добавил он. Как сообщалось, 30 ноября 2016 года государства ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 33,6 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.

Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечит снижение производства нефти на 600 тыс. б/с., в их числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с. Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, выступая на государственной радиостанции.

По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.

"Я надеюсь, сокращение добычи обеспечит стабильность нефтяному рынку", - отметил Зангане.

Теги: ОПЕК
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