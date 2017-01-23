ЦБ РФ отозвал лицензию у адыгейского банка "Новация"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Новация", зарегистрированного в Майкопе, говорится в сообщении ЦБ.

По мнению регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. "Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, в связи с потерей ликвидности банк "Новация" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. "Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении регулятора.

В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены. Банк "Новация" является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, на 1 октября 2016 года банк располагал 1,6 млрд рублей средств физлиц.

Банк "Новация" по итогам третьего квартала 2016 года занял 397-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ранее в понедельник стало известно, что Центробанк отозвал лицензии у барнаульского "Тальменка-банка" (443-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100") и омского банка "Сириус" (565-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100").