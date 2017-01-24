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Экономика

Мексика заявила о возможном выходе из соглашения НАФТА

Будущее соглашения зависит от позиции США, заявляют мексиканские власти

Мексика заявила о возможном выходе из соглашения НАФТА
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр экономики Мексики Идельфонсо Гуахардо не исключил возможности выхода страны из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

"Если мы будем иметь меньше того, что мы имеем сейчас, то смысла оставаться (в соглашении) нет", - сказал он во вторник в эфире мексиканского телеканала "Телевиса". Министр признал, что Мексика находится в слабом положении на переговорах с США, отметив при этом, что его страна не будет делать ничего, чтобы спасать соглашение.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал бороться за национальные интересы страны и отстаивать сохранение Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой, а также права мексиканских мигрантов в ходе диалога с новой президентской администрацией США.

"Очевидно, что у США появилось новое видение внешней политики. Мексика должна быть нацелена на защиту своих национальных интересов", - отметил мексиканский президент.

В минувшую субботу представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп договорился о встрече с лидером Мексики, которая должна состояться 31 января.

Трамп 23 января подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) - зоне свободной торговли в АТР, в которую должны были войти еще 11 государств. Как ожидается, в ближайшее время он официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного президентом США Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году.

Теги: Мексика, США
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