Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти до рекорда

При этом страна повысила экспорт нефти до 8,258 млн б/с против 7,636 млн б/с в предшествующий месяц

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу до исторического максимума, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI). Производство составило 10,72 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 10,625 млн б/с в октябре прошлого года. В ноябре 2015 года страна добывала 10,186 млн б/с.

При этом Саудовская Аравия в ноябре 2016 года повысила экспорт нефти до 8,258 млн б/с против 7,636 млн б/с в предшествующий месяц. В аналогичный месяц 2015 года зарубежные поставки составляли 7,719 млн б/с.

Добыча нефти в Ираке в позапрошлом месяце составляла 4,8 млн б/с по сравнению с 4,776 млн б/с в октябре, экспорт поднялся до 4,051 млн б/с с 3,384 млн б/с, сообщает JODI. Производство нефти в Венесуэле продолжает оставаться на минимуме с 2003 года: в ноябре оно равнялось 2,276 млн б/с по сравнению с 2,316 млн б/с в предыдущий месяц.