Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"

Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил операторов в результате реализации положений "закона Яровой" не допустить повышения

цен на услуги связи более чем на 5%, сообщил "Интерфаксу" один из участников совещания, посвященного корректировке закона. Однако, по мнению операторов, реализация закона в существующем его варианте не позволит удерживать рост цен в рамках инфляции, повышение может быть значительно выше.

Представитель Дворковича Алия Самигуллина не прокомментировала вопрос о предельном повышении цен в рамках исполнения положений "пакета Яровой".

"Состоялось совещание по закону, обсудили приоритеты и порядок доработки подзаконных актов, а также возможную корректировку закона в случае невозможности отразить согласованную позицию в постановлении", - заявила она "Интерфаксу".

Ранее о том, что для реализации закона вместо разработки подзаконных актов потребуется внесение поправок, говорил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. На этом предложении он вновь настаивал на совещании и получил поддержку, утверждает источник. По итогам встречи было решено, что на первом этапе реализации закона будет более оптимальным хранить только трафик голосовых вызовов и смс, исключив хранение передачи данных. В дальнейшем для хранения данных предлагается использовать технологию кольцевого буфера.

Ранее в Минэкономразвития предложили компенсировать операторам расходы на реализацию "закона Яровой" из фонда универсальных услуг связи. Минкомсвязи оценивало затраты операторов на выполнение закона Яровой в 100 млрд рублей.