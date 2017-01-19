Минкомсвязи оценило затраты операторов на выполнение "закона Яровой" в 100 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Затраты операторов при исполнении требований антитеррористического "пакета Яровой" составят около ста миллиардов рублей, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"В целом, те расчеты, которые мы делали вместе с коллегами из министерства промышленности, пока по сокращенному объему хранения выводят нас на цифры около ста миллиардов рублей", - сказал Волин на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая в четверг рассматривает петицию об отмене "закона Яровой". Он отметил, что понадобится порядка двух лет для согласования поэтапной реализации закона.

Оценка операторов

Оператор МТС оценивает затраты на обеспечение хранения данных в рамках так называемого "пакета Яровой" в 400 млрд рублей, заявил вице-президент компании по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов на заседании экспертной рабочей группы правительства.

"Если выполнять весь закон как он есть, то затраты МТС совместно с МГТС порядка 1,7 трлн рублей. После того как я увидел в проекте экспертного заключения предложения по сокращению типов трафика и объемов примерно на 80% - мы за это время постарались подсчитать какие затраты в этом случае могу для нас быть. Навскидку это более 400 млрд рублей", - сказал он. Годовая выручка группы МТС в России по итогам 2015 года составила 391,2 млрд рублей.