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Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"

Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписей

Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, сочла недопустимой отмену так называемого "закона Яровой".

"Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов" - указано в перечне выводов по итогам заседания, на котором обсуждалась петиция об отмене "закона Яровой".

Петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей. В качестве причин отмены закона инициаторы петиции указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации "закона Яровой" потребуется более 5 трлн рублей.

"Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег <...> может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов", - говорится в обращении.

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Однако рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

Так, Минкомсвязи и Минпромторг РФ при согласовании с рядом силовых ведомств предлагают снизить объём хранения избыточной информации для операторов связи и интернет-компаний в рамках реализации "закона Яровой" в 10 раз, а сроки хранения вводить поэтапно.

По подсчетам Минкомсвязи и Минпромторга, затраты операторов при исполнении требований антитеррористического "пакета Яровой" с учётом их смягчения составят около 100 млрд рублей.

В ходе заседания экспертная рабочая группа дала рекомендации правительству РФ провести дополнительную оценку технических, организационных, финансово-экономических и социальных аспектов применения норм. Также правительству дана рекомендация исключить избыточный трафик из объема информации, подлежащей хранению и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения, следует из проекта заключения рабочей группы.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

"Антитеррористические поправки" обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет целого ряда решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что реализация закона приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль в связи с потенциальными расходами на приобретение оборудования.

Теги: Виктор Озеров, Ирина Яровая
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