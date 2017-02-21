"Роснефть" подписала контракт на покупку нефти у иракского Курдистана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" и региональное иракское правительство Курдистана подписали в рамках конференции IP Week в Лондоне соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов.

Согласно сообщению компании, стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес "Роснефти" в период с 2017 по 2019 гг. Договор предусматривает предоплату. Покупателем продукции выступит трейдинговое подразделение "Роснефти" - Rosneft Trading.

"Мы рады началу взаимовыгодного партнерства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ "Роснефти" и повысить их эффективность", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.

"Роснефть" после покупки "Башнефти" получила возможность в Ираке работать на перспективном нефтеносном Блоке 12 в провинциях Наджаф и Мутанна, в 80 км к юго-западу от Самава и в 130 км к западу от Насрия. Блок является частью Западной пустыни - неразведанного региона с самым большим в Ираке нефтяным потенциалом. Площадь блока - 7680 кв. км. В связи с перспективностью блока 12 геологоразведочные работы на нем считаются "низкорискованными". Компания приступила к бурению в рамках проекта. В Курдистане у "Роснефти" проектов нет.