К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"

В январе компания строила по полтора километра трассы в сутки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" по состоянию на 1 февраля построил 490 км магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщается в презентации ко Дню инвестора газового концерна в Сингапуре.

В конце декабря компания раскрыла данные о завершении строительства 445 км. Таким образом, в январе компания полностью построила 45 км трассы (примерно по полтора км в сутки).

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что к концу февраля компания построила свыше пятисот километров трассы, общая протяженность которой составляет 2158 км.

Также компания сообщила, что на начало февраля сварила 699 км трубы. "Планом на 2017 год предусмотрено строительство более 600 км газопровода", - добавил член правления "Газпрома" Олег Аксютин в ходе презентации.

Согласно контракту "Газпрома" с CNPC, поставки по магистрали должны начаться в период с мая 2019 по май 2021. "С течением времени указанное окно будет сужаться, внося большую определенность", - добавил Аксютин.