Vimpelcom запустит в России собственный мессенджер VEON во II квартале

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг Vimpelcom планирует запустить интернет-платформу VEON в России во II квартале 2017 года, сообщил журналистам глава digital-направления компании Кристофер Шлаффер. VEON представляет собой приложение, которое объединяет функционал мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов, таких, например, как музыкальный и видео-стриминг.

VEON уже запущен в Италии, за три недели после запуска приложение собрало 1 млн установок. Vimpelcom планирует в течение 2017 года запустить VEON на остальных рынках присутствия (всего их 13). Ранее в понедельник Vimpelcom объявил о ребрендинге и смене названия на VEON.

Базовым продуктом внутри платформы VEON будет доступ к голосовым вызовам, обмену сообщениями, в том числе и мультимедийными, бесплатно и вне зависимости от тарифного плана. Data-трафик внутри приложения VEON также будет бесплатным, а устанавливать VEON смогут абоненты других операторов.

Приложение также интегрирует партнерские сервисы, среди партнеров VEON - STUDIO+, видео-проект французского медиахолдинга Vivendi, музыкальный сервис Deezer и MasterСard. Список локальных партнеров в России планируется объявить вместе с запуском, известно, что среди них LaModa и Amediateka. Приложение будет монетизироваться за счет revenue sharing с сервисами.