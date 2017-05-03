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Акции "Системы" рухнули в начале торгов на 18% на новостях об иске "Роснефти"

Есть обновление от 10:21

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Акции АФК "Система" упали в начале торгов на Московской бирже на 17,7% (до 18,345 руб. за штуку) на новостях об иске "Роснефти" и "Башнефти" .

НК "Роснефть" и ПАО "АНК "Башнефть", которое контролируется "Роснефтью", подали иск к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск подан 2 мая в Арбитражный суд Москвы. Причины обращения в суд не указываются.

"Роснефть" не комментирует ситуацию. В "Системе" также не комментируют информацию об иске, при этом представитель АФК отметил, что компания никаких документов на этот счет не получала.

В 2011-2016 годах "Башнефть" находилась под управлением сначала АФК "Система", а потом, после национализации актива в 2014 году, - государства. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью".

Дивиденды, суммарно полученные "Системой" за время владения "Башнефтью", следственные органы оценивали в 190 млрд рублей и даже пытались предъявить холдингу Владимира Евтушенкова претензии на эту сумму. Однако в итоге было принято решение претензий к "Системе" не предъявлять "в том числе с учетом сложной экономической ситуации в стране, а также для предотвращения возможных негативных последствий для рынка", сообщал осведомленный источник "Интерфакса" в декабре 2014 года, сразу после национализации пакета "Системы" в "Башнефти". С того момента тема дивидендов, полученных "Системой" от предприятий башкирского ТЭКа, публично никем не затрагивалась.

Теги: АФК Система, Роснефть, Московская биржа
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