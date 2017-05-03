Рубль снизился к доллару и евро на фоне небольшого восстановления цен на нефть

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут при открытии торгов на Московской бирже в среду утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне небольшого восстановления после падения накануне цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,04-57,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,08 руб./$1 (+7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 62,36 руб./EUR1 (+6 копеек), стоимость бивалютной корзины поднялась на 6,8 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 59,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,85 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов, несмотря на небольшое восстановление цен на нефть с достигнутого накануне полуторамесячного минимума. Небольшое восстановление котировок "черного золота" происходит благодаря признакам снижения избыточного предложения углеводородов в США. По данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь на среду, товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 4,16 млн баррелей, бензина - на 1,93 млн баррелей.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК поднялся на 0,73% - до $50,83 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,61% - до $47,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии нефть Brent подешевела на 2,1%, до $50,46 за баррель, WTI - на 2,4%, до $47,66 за баррель.