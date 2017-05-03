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Экономика

Сеть KFC в I квартале увеличила выручку в России на 27%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сеть KFC в России в I квартале 2017 года увеличила выручку на 27% по сравнению с прошлогодним показателем, говорится в сообщении владельца бренда, американской Yum! Brands. На российский бизнес приходится 3% общей выручки KFC. По сравнению с IV кварталом рост выручки российских ресторанов в январе-марте замедлился (с 34%). Глобальная выручка KFC в I квартале выросла на 5% (динамика без учета курсовых разниц). За три месяца подразделение открыло 176 новых ресторанов в 36 странах.

Выручка сети Pizza Hut осталась на прошлогоднем уровне, а с учетом курсовых разниц снизилась на 2%. Подразделение Taco Bell увеличило выручку на 12%. Общая выручка Yum! Brands в I квартале сократилась на 2%, до $1,417 млрд, в том числе выручка собственных ресторанов - на 5%, до $902 млн. Выручка от франчайзинга и лицензионных платежей выросла на 5%, до $515 млн с $490 млн годом ранее.

Операционная прибыль компании повысилась на 39%, до $484 млн. Чистая прибыль упала на 23%, до $280 млн. Прибыль на акцию выросла на 43%, до $0,77.

Yum!Brands, базирующаяся в городе Луисвилл в штате Кентукки, является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ее сеть объединяет более 43,5 тыс. ресторанов более чем в 135 странах. Компания развивает ресторанные бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell (сети специализируются на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне).

В России Yum! Brands в 2005 году создала стратегический альянс с "Ростик Групп" для развития сети "Ростик'c-KFC". В 2006 году "Ростик'c-KFC" стала отдельной бизнес-единицей российской группы. В 2010 году Yum! Brands купила российскую сеть ресторанов быстрого питания "Ростик'c-KFC". В 2011 году компания начала переводить рестораны под бренд KFC.

На конец прошлого года в России работали более 510 ресторанов KFC и более 40 Pizza Hut. Ранее в этом году Yum! Brands объявила о реорганизации российского подразделения. В связи с рекордными финансовыми результатами за последние пять лет оно теперь отвечает не только за операции в России и СНГ, но и за бизнес в Восточной и Центральной Европе.

Yum! Brands также объявила о планах продать до 180 ресторанов KFC в России (как строящихся, так и работающих) партнерам. К 2020 году будет открыто до 1 тыс. новых франчайзинговых ресторанов, рассчитывает компания.

Теги: KFC
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