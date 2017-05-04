Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Турция с 4 мая сняла ограничения на ввоз российской пшеницы в рамках режима переработки товаров внутри таможенной территории, заявил в четверг министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступление которого в Стамбуле цитирует агентство Bloomberg.

По словам министра, "Россия отменила эмбарго в отношении турецких контрагентов".

Режим переработки товаров внутри таможенной территории позволяет турецким компаниям закупать сырье и материалы, а также промежуточные товары без уплаты таможенных пошлин, если они предназначены для переработки внутри страны и последующего экспорта готовой продукции.

Как сообщалось, Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. После этой даты пшеницу и кукурузу в Турцию российские экспортеры могли поставлять с пошлиной в 130%, рис - в 45%, подсолнечный шрот - в 13,5%, бобовые - в 9,7%, подсолнечное масло - в 36%.

Турция являлась одним из крупных покупателей российской продукции растениеводства, прежде всего пшеницы.

По данным центра "СовЭкон", за июль 2016-февраль 2017 года Турция импортировала почти 2 млн тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта. В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) в Турцию было поставлено 3,1 млн тонн российской пшеницы.